В связи с этим он вынужден общаться со своей семьей на расстоянии. В новом интервью Наталка Денисенко рассказала, что поддерживает связь со своим мужем каждый день и присылает ему фото и видео с их сыном.

В программе "Невероятная правда о звездах" Наталья Денисенко поделилась, что поддерживает связь со своим любимым каждый день, а также посылает ему семейные фото и видео с их сыном. "С Андреем общаемся каждый день, он на связи. Недавно отправляла ему видео, как сын смотрит на наше семейное фото, которое висит у входа, и говорит: "Как я жду папу..." - подчеркнула актриса.

Несмотря на то, что Андрей Фединчик защищает нашу страну от врага вместе с другими военными, а Наталья Денисенко принимает участие в различных благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку Украины, находятся люди, считающие в этой ситуации соответствующим хейтом. Некоторые пользователи сети продолжают выражать свое недовольство тем, что актриса живет полноценной жизнью, пока она избрана на войне.

"Видимо, такое пишут люди, у которых мужчины не на войне. У них есть какие-то предубеждения, как должна выглядеть женщина, мужчина которой сейчас защищает страну. Женщины не сидят и не плачут постоянно, потому что у них есть другие дела" - призналась Наталка.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.