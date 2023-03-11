Зірка шоу "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом страви, яка стала однією з його улюблених.

Євген Клопотенко розповів, як приготувати розрепанці – невеликі картопляні пиріжки, скріплені тільки по краях. Цим рецептом із шеф-кухарем поділилася телеведуча Леся Нікітюк, яка родом із Хмельниччини, де ця старовинна страва досі популярна.

Для тіста беремо:

5 середніх картоплин

2 яйця (+ 1 яйце для змащування)

3 ст. л. борошна

сіль до смаку

Для маштарки:

100 г ядер волоського горіха

100 г гарбузового насіння

1 ст.л. олії

2 цибулини

2 ст. л. насіння льону

4 ст. л. сметани 20 %

1 ч.л. солі

½ ч.л. цукру

дрібка чорного меленого перцю

Для начинки:

200 г гороху

1 ст. л. смальцю

2 цибулини

дрібка солі

дрібка цукру

Одразу замочіть горох у холодній воді на ніч. Вранці злийте воду, залийте нову і варіть до готовності на середньому вогні (20-30 хвилин). Потім процідіть і пропустіть горох через мʼясорубку або перебийте у блендері.

Обсмажте на смальці дрібно порізану цибулю до золотавого кольору. Додайте її до горохового пюре, посоліть і додайте дрібку цукру.

Щоб приготувати тісто, відваріть картоплю в мундирах, очистьте, пропустіть через мʼясорубку, додайте 2 яйця, 3 ст. л. борошна, посоліть. Замісіть тісто. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.

З картопляного тіста сформуйте коржики розміром з долоню, у кожен викладіть начинку та защипніть у формі човників, щоби середина пиріжка залишилась відкритою.

Пиріжки викладаємо на деко, застелене пергаментом. Зверху змастіть картопляники збитим яйцем і відправде в духовку на 50-60 хвилин.

Тим часом приготуйте маштарку. Для цього наріжте дрібно 2 цибулини й обсмажте їх на 1 ст. л. олії. Покладіть до макітри чи ступи волоські горіхи, насіння льону, насіння гарбуза, смажену цибулю, цукор, сіль, мелений перець та добре перетріть до однорідної маси. Додайте до неї сметану і ще раз добре перемішайте.

Пиріжки дістаньте з духовки, викладіть на миску та подавайте гарячими з соусом маштаркою.

Нагадаємо, Євген Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.