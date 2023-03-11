Євген Клопотенко розповів, як приготувати розрепанці – невеликі картопляні пиріжки, скріплені тільки по краях. Цим рецептом із шеф-кухарем поділилася телеведуча Леся Нікітюк, яка родом із Хмельниччини, де ця старовинна страва досі популярна.
Для тіста беремо:
- 5 середніх картоплин
- 2 яйця (+ 1 яйце для змащування)
- 3 ст. л. борошна
- сіль до смаку
Для маштарки:
- 100 г ядер волоського горіха
- 100 г гарбузового насіння
- 1 ст.л. олії
- 2 цибулини
- 2 ст. л. насіння льону
- 4 ст. л. сметани 20 %
- 1 ч.л. солі
- ½ ч.л. цукру
- дрібка чорного меленого перцю
Для начинки:
- 200 г гороху
- 1 ст. л. смальцю
- 2 цибулини
- дрібка солі
- дрібка цукру
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Одразу замочіть горох у холодній воді на ніч. Вранці злийте воду, залийте нову і варіть до готовності на середньому вогні (20-30 хвилин). Потім процідіть і пропустіть горох через мʼясорубку або перебийте у блендері.
Обсмажте на смальці дрібно порізану цибулю до золотавого кольору. Додайте її до горохового пюре, посоліть і додайте дрібку цукру.
Щоб приготувати тісто, відваріть картоплю в мундирах, очистьте, пропустіть через мʼясорубку, додайте 2 яйця, 3 ст. л. борошна, посоліть. Замісіть тісто. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.
З картопляного тіста сформуйте коржики розміром з долоню, у кожен викладіть начинку та защипніть у формі човників, щоби середина пиріжка залишилась відкритою.
Пиріжки викладаємо на деко, застелене пергаментом. Зверху змастіть картопляники збитим яйцем і відправде в духовку на 50-60 хвилин.
Тим часом приготуйте маштарку. Для цього наріжте дрібно 2 цибулини й обсмажте їх на 1 ст. л. олії. Покладіть до макітри чи ступи волоські горіхи, насіння льону, насіння гарбуза, смажену цибулю, цукор, сіль, мелений перець та добре перетріть до однорідної маси. Додайте до неї сметану і ще раз добре перемішайте.
Пиріжки дістаньте з духовки, викладіть на миску та подавайте гарячими з соусом маштаркою.
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