Арсен Мірзоян - відомий український співак, який одружений на Тоні Мавтієнко . Зіркова пара має спільну доньку Ніну, а також Тоню виховує доньку від минулих відносин - Уляну. А Арсен має двох дітей від колишньої дружини. Не забуває Мірзоян і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка Арсен поділився кадрами, як з'їздив до Бахмута.

"Вітання з Бахмута передають бійці легендарної 93-ї бригади!"

Ситуація у місті вкрай важка – словами це вже не пояснити.

Вночі вдалося провести евакуацію чотирьох цивільних. Небезпека френдліфаєра під постійним обстрілом ворожих мінометів.

Оксана та Максим ризикуючи власним життям, зробили це!

Також вдалося витягти пікап.

Тепловізори обіцяв – привіз, пісні співали.

Додаю банку в історію!", - написав Мірзоян.



"На сьогоднішній день у місті залишається приблизно 2000 цивільних. Спроба вийти самотужки провалилася - колона цивільних розстріляна... фото з переправи не виставляю...", - додав Арсен.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Бережіть себе";

"Нехай Бог зберігає вас за ваші добрі справи та добре серце. Я ніколи не забуду як ви допомогли дитині в Запоріжжі з операцією, Слава Україні";

А навіщо вони там сиділи до останнього?

Усі нормальні люди давно виїхали.

Залишилися лише "ждуни".

Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко показала маленьку дочку, яка вперше пішла до української школи.

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