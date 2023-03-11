Арсен Мірзоян - відомий український співак, який одружений на Тоні Мавтієнко . Зіркова пара має спільну доньку Ніну, а також Тоню виховує доньку від минулих відносин - Уляну. А Арсен має двох дітей від колишньої дружини. Не забуває Мірзоян і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка Арсен поділився кадрами, як з'їздив до Бахмута.
"Вітання з Бахмута передають бійці легендарної 93-ї бригади!"
Ситуація у місті вкрай важка – словами це вже не пояснити.
Вночі вдалося провести евакуацію чотирьох цивільних. Небезпека френдліфаєра під постійним обстрілом ворожих мінометів.
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Також вдалося витягти пікап.
Тепловізори обіцяв – привіз, пісні співали.
Додаю банку в історію!", - написав Мірзоян.
"На сьогоднішній день у місті залишається приблизно 2000 цивільних. Спроба вийти самотужки провалилася - колона цивільних розстріляна... фото з переправи не виставляю...", - додав Арсен.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Бережіть себе";
"Нехай Бог зберігає вас за ваші добрі справи та добре серце. Я ніколи не забуду як ви допомогли дитині в Запоріжжі з операцією, Слава Україні";
А навіщо вони там сиділи до останнього?
Усі нормальні люди давно виїхали.
Залишилися лише "ждуни".
Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко показала маленьку дочку, яка вперше пішла до української школи.
А ще Politeka повідомляла, що зять Ніни Матвієнко Мірзоян зворушив сімейними фото з дружиною та донькою
Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко здивувала кадрами з дочкою від Арсена Мірзояна