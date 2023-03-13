Ліза Глінська, яка була переможницею та суддею кількох сезонів шоу "Мастер Шеф", поділилася рецептом смачного поєднання двох десертів.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати брауні-чизкейк із ягодами.

"Мікс брауні та чізкейка... 🍰😃Як вам таке? 😉Смачне поєднання шоколадного та сирного десертів - впевнена, не залишить вас байдужими 😍 Швидше готувати!😉", - радить зірка "Майстер Шеф".

Для брауні нам знадобляться такі інгредієнти:

4 яйця

100 г шоколаду (чорного чи молочного)

100 г вершкового масла жирністю 82%

100 г цукру

100 г борошна

1/3 ч. л. солі

100 г ягід (будь-яких, свіжих або заморожених)

Для сирної начинки:

300 г сиру (жирність 5-9%)

2 яйця

20 г кукурудзяного крохмалю

50 г цукрової пудри

Спершу готуємо брауні. Для цього з'єднайте вершкове масло та шоколад, розтопіть та перемішайте до однорідної консистенції. Змішайте яйця із цукром. З'єднайте обидві маси та добре перемішайте. Додайте борошно та сіль, знову перемішайте до однорідної консистенції.

Далі готуємо сирну начинку: просто помістіть усі інгредієнти в мірну склянку і перемішайте до однорідної консистенції.

Візьміть прямокутну форму для запікання та застеліть на її дно фольгу. Візуально поділіть брауні на дві частини, викладіть у форму першу частину та розрівняйте. Додайте ягоди у хаотичному порядку. Далі ложкою викладіть сирну начинку. Вилийте зверху другу половину брауні та посипте ягодами. Відправте "брауні-чизкейк" випікатися в розігріту до 180С духовку на 30-35 хвилин.

Наприкінці дістаньте десерт із духовки, дайте охолонути, зніміть форму та наріжте на порційні шматочки.

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