Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка прославилася завдяки першій "Фабриці зірок", де їй вдалося перемогти. Також зірка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким хрестила дитину. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами, а цього разу розповіла про біду, що сталася.

"Прикинь, я вийшла виносити сміття, впала і розбила телефон. Я розумію, що в масштабах усього, що у нас відбувається - це дрібниця. Але це частина моєї роботи. І так, блін, боляче", - написала Цибульська.

Варто зазначити, що Оля, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка активно висвітлює те, що відбувається в Україні, незважаючи на загрозу бана від Інстаграм. А нещодавно Цибульська вирішила торкнутися скандального висловлювання Іво Бобула, пожартувавши над патріотичністю Потапа.

"Пропоную Еммі Антонюк взяти наступне інтерв'ю про національну ідею – у Потапа, про тікток тренди – у Ніни Матвієнко і в мене про хімічну іонізацію. Не тільки в Іво Бобула запитувати про те, що він ніколи не чув.

Про гендерну рівність", - написала Оля.

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