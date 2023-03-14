Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук є популярною українською артисткою, яка щодня розповідає в Інстаграм про своє життя. Саліванчук не говорить про особисті стосунки, проте намагається завжди наголошувати на нейтральних темах.

На цей раз актриса вирішила порадувати публіку в перервах між своїми заняттями.

«Добре тренування закінчилося. Хотіла ще на велотренажері позайматися годинку і в басейні поплавати. Так робити не можна, але я сьогодні наодинці в сауні та басейні отримала масу задоволення» - поділилася Ганна Саліванчук.

«Ви люди, можете спотворювати свої тіла, пиячити, вживати наркотики, страждати за минулим, різати собі вени….. замість того, щоб кайфувати від життя і зрозуміти, що воно у вас одне і ви вільні ви можете своє життя і втратити, а можете його зробити яскравим спалахом все залежить тільки від вас» - раніше процитувала Ганна мова зі своєї вистави, порушуючи важливі теми.

Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" показав зірковий склад нової вистави.

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути