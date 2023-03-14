Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной украинской артисткой, которая каждый день рассказывает в Инстаграм о своей жизни. Саливанчук не говорит о личных отношениях, однако старается всегда делать акцент на нейтральных темах.
В этот раз актриса решила повеселить публику в перерывах между своими занятиями.
«Хорошо тренировка закончилась. Хотела еще на велотренажере позаниматься часок и в бассейне поплавать. Так делать нельзя, но я сегодня наедине в сауне и бассейне получила массу удовольствия» - поделилась Анна Саливанчук.
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«Вы люди, можете уродовать свои тела, пьянствовать, принимать наркотики, страдать за прошлым, резать себе вены….. вместо того чтобы кайфовать от жизни и понять, что она у вас одна и вы свободны вы можете свою жизнь и потерять а можете ее сделать яркой вспышкой все зависит только от вас» - ранее процитировала Анна речь из своего спектакля, поднимая важные темы.
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