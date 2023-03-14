Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram та ютуб нове відео, на якому показав пародію на білоруського диктатора Лукашенка.

Як відомо, днями союзник путіна допустив недипломатичні висловлювання на адресу українського президента Володимира Зеленського. Так, Юрій вирішив пофантазувати на тему того, як Лукашенко незабаром виправдовуватиметься за свої образливі вислови.

У підписі до відео на ютуб-каналі Великий написав: "Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, щоб у черговий раз сподобатися путіну, зібрав воєдино весь свій "дипломатичний талант" і обізвав Президента України "гн*дою", при цьому він не забув згадати, що "Виклик кинутий", але про всяк випадок уточнив, що "Білорусь у війну втягнути не вийде". Є невелике припущення, що незабаром батько говоритиме прямо протилежні речі і пояснюватиме всім, що його неправильно зрозуміли. Наочна інструкція про те, як йому краще це буде зробити - якраз у цій пародії. Приємного перегляду".

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