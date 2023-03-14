Alyona Alyona нагадала, що таким чином люди піднімають рейтинг артистів з Росії, тим самим підтримуючи економіку країни-окупанта, тому треба слухати українців.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona звернулася до українців, котрі продовжують слухати пісні російських виконавців.

Вона нагадала, що таким чином люди піднімають рейтинг артистів із росії, тим самим підтримуючи економіку країни-окупанта. Крім того, артистка назвала українських виконавців, які їй подобаються та порадила в Інстаграм, яку музику краще слухати.

"Продовжую серію дописів, в яких ділюся з вами тими іменами, які постійно для себе відкриваю і додаю у власний плейліст. Слухайте нову українську молоду сцену! Підтримуйте наших виконавців своїми прослуховуваннями, переглядами, вподобайками і нехай якісна музика супроводжуватиме вас у кожному моменті життя!", - зазначила Alyona Alyona.

Серед нових артистів, яких порекомендувала Alyona Alyona: NICHKA x Golubenko; Balsam; BRYKULETS; NASTEISHA; VERLOKA; STOSLIV; Askwhen; TUMAZAR.

У коментарях артистці дякували за рекомендації та ділилися, хто з названих виконавців їм більше сподобався: "Вау!!! Заходить просто супер у нашому автомобілі", "Balsam - топчик", "Які у нас талановиті люди", "Тумазар із зе бест. А якщо серйозно, то тільки його з цієї добірки готова слухати. Інше таке”.

Нагадаємо, Alyona Alyona на емоціях висловилася після втечі відомого коміка за кордон.

Як ще Politeka писала, Alyona Alyona після схуднення на 20 кілограм зізналася, від чого відмовилася в їжі.

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