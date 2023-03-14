Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що у фарш потрібно додати лише один інгредієнт, щоб смак заграв новими фарбами.

Зазвичай м'ясне наповнення для пирога – це смажений фарш. Однак начинка стане ще смачнішою, якщо додати до неї парочку інгредієнтів. Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом м'ясного пирога та розкрив секрет смачної начинки.

Євген Клопотенко зазначив, що у фарш потрібно додати темне пиво. Під час приготування алкоголь випарується, а приємний карамельний смак залишиться. А також, пиво зробить яловичий фарш дуже ніжним та соковитим. За рецептом Клопотенка у пирозі виходить багато начинки та мало тіста.

Інгредієнти:

800 г яловичого фаршу

150 г цибулі (приблизно одна велика цибулина)

500 мл темного пива

30 г листя петрушки

1 ст. л. оливкового масла

50 г томатної пасти

20 г вершкового масла

300 г листкового тіста

1 яйце

сіль та перець за смаком

Як приготувати:

1.Поріжте цибулю на кубики і обсмажте на сковороді до золотистого кольору.

2. Додайте до цибулі фарш, посоліть і поперчіть. Помішуйте і готуйте доки він не потемніє. Потім влийте темне пиво, додайте томатної пасти і тушкуйте на середньому вогні, поки пиво не випарується. Наприкінці, за бажанням, додайте петрушку.

3. Розкотіть листкове тісто на дошці, посипаній борошном. У невелику форму для запікання викладіть м'ясну начинку, накрийте тістом, змастіть яйцем збитим.

4. Запікайте протягом 40 хвилин за температури 180 градусів. Подавайте м'ясний пиріг гарячим та їжте з овочевим гарніром чи салатом.

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