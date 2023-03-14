Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что в фарш нужно добавить лишь один ингридиент, чтобы вкус заиграл новыми красками.

Обычно мясное наполнение для пирога – это обжаренный фарш. Однако начинка станет еще вкуснее, если добавить в нее парочку ингридиентов. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом мясного пирога и раскрыл секрет вкусной начинки.

Евгений Клопотенко отметил, что в фарш нужно добавить темное пиво. Во время приготовления алкоголь испарится, а приятный карамельный привкус останется. А также, пиво сделает говяжий фарш очень нежным и сочным. По его рецепту в пироге получается много начинки и мало теста.

Ингридиенты:

800 г говяжьего фарша

150 г репчатого лука (примерно одна крупная луковица)

500 мл темного пива

30 г листьев петрушки

1 ст. л. оливкового масла

50 г томатной пасты

20 г сливочного масла

300 г слоеного теста

1 яйцо

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1.Порежте лук на кубики и обжарте на сковороде до золотистого цвета.

2. Добавте к луку фарш, посолите и поперчите. Помешивайте и готовте пока он не потемнеет. Затем влейте темное пиво, добавьте томатной пасты и продолжайте тушить на среднем огне, пока пиво не выпарится. В конце, по желанию, добавте петрушку.

3. Раскатайте слоеное тесто на доске, посыпанной мукой. В небольшую форму для запекания выложите мясную начинку, накройте тестом, смажьте взбитым яйцом.

4. Запекайте в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Подавайте мясной пирог горячим и кушайте с овощным гарниром или салатом.

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