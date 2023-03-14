Святослав Вакарчук зазначив, що саме такі люди сьогодні є прикладом того, що Україна – це люди.

В Україні кожне 14 березня відзначають День українського добровольця. Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до українських добровольців у їхнє професійне свято. Знаменитість залишив своє зворушливе звернення до українців на сторінці в соцмережі Інстаграм.

Святослав Вакарчук зазначив, що саме такі люди сьогодні є прикладом того, що Україна – це люди. Відеопривітанням співак поділився у своїх соціальних мережах.

"Маю велику честь привітати всіх, хто ще з початку війни добровільно взяв до рук зброю, щоб захищати нашу державу. Ці тисячі хлопців – наочний приклад того, що держава – це люди. Саме цей принцип ми сьогодні захищаємо перед ворогом. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні", - сказав Святослав Вакарчук.

Користувачі мережі також приєдналися до поздоровлень.

Варто зазначити, що День українського добровольця є ще відносно новим святом для нашої країни, але не менш важливим. Також 14 березня відзначають іншу важливу дату в календарі - у цей день ще вшановують пам'ять тих, хто пішов із життя, добровільно захищаючи батьківщину від окупантів.

Нагадаємо, що Вакарчук вразив несподіваним фото з Сенцовим та його сином.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук із "Океан Ельзи" показав жахливі кадри з Донбасу.

Також Politeka писала, що Вакарчук показав фото з передової та згадав слова покійного батька.