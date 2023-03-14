Святослав Вакарчук отметил, что именно такие люди сегодня являются примером того, что Украина – это люди.

В Украине каждое 14 марта отмечается День украинского добровольца. Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук обратился к украинским добровольцам в их профессиональный праздник. Знаменитость оставил свое трогательное обращение к украинцам на странице в соцсети Инстаграм.

Святослав Вакарчук отметил, что именно такие люди сегодня являются примером того, что Украина – это люди. Видеопоздравлением певец поделился в своих социальных сетях.

"Имею большую честь поздравить всех, кто еще с начала войны добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать наше государство. Эти тысячи ребят – наглядный пример того, что государство – это люди. Именно этот принцип мы сегодня защищаем перед врагом. И мы обязательно победим. Слава Украине", – сказал Святослав Вакарчук.

Пользователи сети также присоединились к поздравлениям.

Стоит отметить, что День украинского добровольца еще относительно новый праздник для нашей страны, но не менее важен. Также 14 марта отмечают другую важную дату в календаре - в этот день еще чтят память ушедших из жизни, добровольно защищая родину от оккупантов.

Напомним, что Вакарчук поразил неожиданным фото с Сенцовым и его сыном.

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" показал ужасающие кадры из Донбасса.

Также Politeka писала, что Вакарчук показал фото с передовой и вспомнил слова покойного отца.