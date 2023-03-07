Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук - відомий український співак, який є фронтменом гурту "Океан Ельзи". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення пішов у військкомат, щоб вирушити захищати Батьківщину. Але зірку відправили піднімати бойовий дух солдатам під час війни, чим Вакарчук займається й досі.

Не забуває Вакарчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу знаменитість поділився фото із Донбасу, де показав зруйновану церкву.

"Долина, церква, в яку я вперше був рік тому. Тоді вона ще була цілою", - розповіла Вакарчук.

Перед Вакарчуком поділився думками після приїзду до Донецької області.

"Цього дня був би день народження мого тата Івана Вакарчука. Завжди згадую його слова: "Як можеш чимось не займатися – не займайся. Роби лише те, чого не можеш не робити”.

Саме тому зараз тут. На Донеччині. З нашими захисниками та захисниками. Я їздитиму сюди стільки, скільки потрібно. До Перемоги!", - написав Вакарчук під фотографією.

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