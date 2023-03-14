На відміну від інших знаменитих українців, співачка не стала критикувати нагородження чи показувати своє обурення. Натомість, Оля Цибульська яскраво висміяла це нагородження.

Фільм про російського політика і так званого опозиціонера Олексія Навального - "Навальний" - отримав премію "Оскар" у категорії "Кращий документальний фільм". Більшість українців відреагували на це негативно. Українська співачка Оля Цибульська пішла ще далі і висміяла цю подію у соцмережі Інстаграм.

На відміну від інших знаменитих українців, співачка не стала критикувати нагородження чи показувати своє обурення. Натомість, Оля Цибульська яскраво висміяла це нагородження.

За словами знаменитості, нагородження цієї кінострічки можна легко пояснити. Так, українська співачка Оля Цибульська з'явилася в кадрі поряд з великою статуеткою "Оскара" і заявила зі смішним акцентом: "Знаєте, чому Навальному дали "Оскар"? Тому що це було кіно про те, що рано чи пізно всі росіяни опиняться в в'язниці".

Користувачі мережі оцінили гумор виконавиці: "Приголомшливо, найкращий коментар на цю тему", "Як красиво і правдиво сказано", "Найкращий коментар", "Навальний отримав Оскар за те, що успішно зіграв опозицію в росії".

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