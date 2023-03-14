В отличии от других знаменитых украинцев, певица не стала критиковать награждение или показывать свое негодование. Вместо этого, Оля Цибульская ярко высмеяла это награждение.

Фильм о российском политике и так называемом оппозиционере Алексее Навальном — "Навальный" — получил премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Большинство украинцев отреагировали на это негативно. Украинская певица Оля Цибульская пошла еще дальше и высмеяла это событие в соцсети Инстаграм.

В отличии от других знаменитых украинцев, певица не стала критиковать награждение или показывать свое негодование. Вместо этого, Оля Цибульская ярко высмеяла это награждение.

По словам знаменитости, награждение этой киноленты можно легко объяснить. Так, украинская певица Оля Цибульская появилась в кадре рядом с большой статуеткой "Оскара" и заявила со смешным акцентом: "Знаете, почему Навальному дали "Оскар"? Потому что, это было кино о том, что рано или поздно, все россияне окажутся в тюрьме".

Пользователи сети оценили юмор исполнительницы: "Потрясающе, лучший комментарий на эту тему", "Как красиво и правдиво сказано", "Самый лучший комментарий", "Навальный получил Оскар за то, что успешно сыграл оппозицию в россии".

Напомним, что кума Дзидзьо Оля Цыбульская сняла вдохновляющее видео об украинских защитницах.

Как сообщала Politeka, беда случилась с кумой Дзидзьо Оли Цибульской, звезда поделилась.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Оля Цибульская повеселила содержимым своей сумки, видео.