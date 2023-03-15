Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Фабрика зірок", де вона перемогла ще 2007 року. Зірка також є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким разом хрестила дитину. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами, а цього разу зірка вирішила продовжити історію телефону, який розбила 12 березня.
"Люди, таке сталося, навіть не знаю, з чого почати. Пам'ятаєте, як я розбила телефон кілька днів тому?" - почала Оля.
"Сильно впала та сильно розбила. Телефону три місяці - це був подарунок на день народження", - написала Оля на другому сторіс.
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"Так ось, наступного ранку я отримала повідомлення, до якого спочатку поставилася дуже скептично. Як думаєш, що то було за повідомлення?", - написала Цибульська.
"Я нікому не віддам свій телефон! кричала я, коли вперше прочитала те повідомлення. Багато хто з вас вгадав, мені написав сервісний центр із пропозицією відремонтувати телефон безкоштовно", - продовжила Оля і розповіла, як їй усе добре зробили в сервісі.
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