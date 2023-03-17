Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати чизкейк із авокадо. Ця легка в приготуванні страва зможе приємно здивувати навіть найвибагливіших гостей.
"Обожнюєте авокадо або просто шукаєте топові рецепти страв з цим інгредієнтом? Ні слова більше: ви звернулись за адресою 😎", — пише суддя "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- солодке пісочне печиво - 300 г
- вершкове масло - 100 г
- авокадо - 2 шт.
- лимон або лайм - 1 шт.
- вершковий сир «Філадельфія» - 400 г
- цукрова пудра - 3,5 ст.л.
- сіль на смак
- цедра лимона/лайма для декору
Чизкейк готується дуже просто. Спершу треба зробити основу. Для цього печиво подрібнюємо в блендері, додаємо до нього дрібку солі та пересипаємо до форми. Вершкове масло розтоплюємо та залишаємо охолонути. Змішуємо розтоплене масло з печивом й утрамбовуємо цю масу рівним шаром у форму.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Новий ракетний удар: з’явилися кадри страшних наслідків, йде евакуація населення
МОЗ оголосило про зміни, які торкнуться всіх: "З квітня відпуск рецептурних ліків...."
На Черкащині чоловік відмовився від мобілізації через "переконання": що він сказав на суді
Повинні попередити: до українців прийдуть з перевірками через гроші, що варто знати
Очищене авокадо та сік лимона/лайма подрібнюємо в блендері, потім додаємо вершковий сир та цукрову пудру, перебиваємо до однорідності. Начинку переливаємо в форму, а готовий чизкейк ставимо в холодильник мінімум на 2 години. Прикрашаємо десерт цедрою лимона або лайма перед подачею.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.