Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати чизкейк із авокадо. Ця легка в приготуванні страва зможе приємно здивувати навіть найвибагливіших гостей.

"Обожнюєте авокадо або просто шукаєте топові рецепти страв з цим інгредієнтом? Ні слова більше: ви звернулись за адресою 😎", — пише суддя "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

солодке пісочне печиво - 300 г

вершкове масло - 100 г

авокадо - 2 шт.

лимон або лайм - 1 шт.

вершковий сир «Філадельфія» - 400 г

цукрова пудра - 3,5 ст.л.

сіль на смак

цедра лимона/лайма для декору

Чизкейк готується дуже просто. Спершу треба зробити основу. Для цього печиво подрібнюємо в блендері, додаємо до нього дрібку солі та пересипаємо до форми. Вершкове масло розтоплюємо та залишаємо охолонути. Змішуємо розтоплене масло з печивом й утрамбовуємо цю масу рівним шаром у форму.

Очищене авокадо та сік лимона/лайма подрібнюємо в блендері, потім додаємо вершковий сир та цукрову пудру, перебиваємо до однорідності. Начинку переливаємо в форму, а готовий чизкейк ставимо в холодильник мінімум на 2 години. Прикрашаємо десерт цедрою лимона або лайма перед подачею.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

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