В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить чизкейк из авокадо. Это легкое в приготовлении блюдо сможет приятно удивить даже самых искушенных гостей.

"Обожаете авокадо или просто ищете топовые рецепты блюд с этим ингредиентом? Ни слова больше: вы обратились по адресу 😎", - пишет судья "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

сладкое песочное печенье – 300 г

сливочное масло – 100 г

авокадо - 2 шт.

лимон або лайм - 1 шт.

сливочный сыр «Филадельфия» – 400 г

сахарная пудра – 3,5 ст.л.

соль по вкусу

цедра лимона/лайма для декора

Чизкейк готовится очень просто. Сначала нужно сделать основание. Для этого печенье измельчаем в блендере, добавляем в него щепотку соли и пересыпаем в форму. Сливочное масло растапливаем и оставляем остыть. Смешиваем растопленное масло с печеньем и утрамбовываем эту массу ровным слоем в форму.

Очищенное авокадо и сок лимона/лайма измельчаем в блендере, затем добавляем сливочный сыр и сахарную пудру, перебиваем до однородности. Начинку переливаем в форму, а готовый чизкейк ставим в холодильник минимум на 2 часа. Украшаем десерт цедрой лимона или лайма перед подачей.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.