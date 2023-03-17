В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить чизкейк из авокадо. Это легкое в приготовлении блюдо сможет приятно удивить даже самых искушенных гостей.
"Обожаете авокадо или просто ищете топовые рецепты блюд с этим ингредиентом? Ни слова больше: вы обратились по адресу 😎", - пишет судья "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сладкое песочное печенье – 300 г
- сливочное масло – 100 г
- авокадо - 2 шт.
- лимон або лайм - 1 шт.
- сливочный сыр «Филадельфия» – 400 г
- сахарная пудра – 3,5 ст.л.
- соль по вкусу
- цедра лимона/лайма для декора
Чизкейк готовится очень просто. Сначала нужно сделать основание. Для этого печенье измельчаем в блендере, добавляем в него щепотку соли и пересыпаем в форму. Сливочное масло растапливаем и оставляем остыть. Смешиваем растопленное масло с печеньем и утрамбовываем эту массу ровным слоем в форму.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Это очень отвратительно!": "Квартал 95" разгневал украинцев новым номером, скандальное видео
Париж в огне, вспыхнули машины и улицы: "Трусы и лжецы!"
"Дать по морде гопнику": эксперт рассказал, как Байден отомстит Путину после инцидента в Черном море
Их просто снесут: названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута
Очищенное авокадо и сок лимона/лайма измельчаем в блендере, затем добавляем сливочный сыр и сахарную пудру, перебиваем до однородности. Начинку переливаем в форму, а готовый чизкейк ставим в холодильник минимум на 2 часа. Украшаем десерт цедрой лимона или лайма перед подачей.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.