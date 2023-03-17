Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров - відомий український телеведучий, який став зіркою "Світ навиворіт". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення став воєнкором та активно висвітлює війну, підготувавши до роковин вторгнення фільм "Рік".
Не забуває Дмитро і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Комаров показав сіль із легендарного заводу.
"Залишки солі із шахт соледару. Таких пачок лише 100 000. З кожної весь прибуток (465 грн) йде на дрони-камікадзе для захисту українських міст. Встигніть купити та допомогти українській армії", - написав Комаров.
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"Згадав, як ми знімали процес видобутку тієї самої солі в Соледарі", - написав Дмитро та поділився посиланням на фільм.
"Повернемо. Відбудуємо, відновимо. Сіль у Соледарі перестали добувати вперше після другої світової війни. Росія розбомбила Артемсоль, спалила цехи, знищила обладнання, назвавши це "визволенням", - написав Комаров і показав ще трохи кадрів із підприємства.
Українці у коментарях під фільмом вирішили поділитися своїми відчуттями:
"Хто прийшов дивитися після боїв у Соледарі!?";
"Вражає, зрозуміло! Місце унікальне, у світлі сьогоднішніх подій набуває світової популярності";
"З 2023 це відео виглядає, як якесь послання з того світу. Ех, скоріше б ці жахливі часи закінчилися...".
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