Настя Каменських після повернення з Іспанії почала активно просувати свою творчість українською мовою. При цьому через Потапа зірку теж почали критикувати. Як відомо, артист ховається від уваги публіки та не повертався додому.

Більше того, Настя припинила публікувати з ним нові кадри та не показує домашніх відео з Києва. Потап випустив пісню про волонтерів і потрапив у великий скандал. Реакція на майбутню композицію Каменських виявилася не менш бурхливою:

«Ну як інакше 😍; Дуже чекаємо 👏; Так. Давайте ще червоне вино українською; Дуже чекаємо на сподівання буде дуже класно, але не як у Потапа; Настя за Потапа віддує тепер; Звичайно дуже чекаємо;

Будь ласка, лише без шароварщини; Так, дуже добре звучить; Дуже чекаю на концерт у Києві, ви ж повернулися додому?; Тепер можна дочекатися нового.

Раніше українці, коментуючи слова Харчишина, висловили впевненість, що про Потапу взагалі можна забути:

«Є час – є люди. Потапа вже нема. Зник. Позавчора. Рушаємося далі – до Перемоги з новою музикою!»,

«Потап – це пройдений етап, немає сенсу згадувати про нього! Краще молитимемося за наших захисників і дякувати їм, що вони роблять все можливе».

Нагадаємо, колишня дружина Потапа показала його сина.

Також повідомлялося, що Настя Каменських розповіла, як наразі планує жити.

Крім того, Politeka.net писала, що Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.