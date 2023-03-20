Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, а також тренер "Голосу Країні", де в одному з останніх сезонів переміг її підопічний Сергій Лазановський. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Надя розповіла про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом, після чого артистка пішла до друга сім'ї - Михайла Кацуріна, який розійшовся зі своєю дружиною Дашею. Водночас Володимир розпочав стосунки з колишньою дружиною найкращого друга. Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де ділиться з фанатами лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала стильний образ у чорному міні, поділившись кадрами у блозі.
"Мяу", - написала Дорофєєва під публікацією.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Надюша завжди шикарна";
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"Сподіваємося, тобі краще";
"Не можу дочекатися твого концерту у Києві";
"Новий концертний костюм?";
"Зараз деякі люди: Боже Надя іди співаєш";
"Така чорна кішечка".
"нарешті я дочекалася цієї фірмової фрази!! Мяу";
"Як можна бути такою гарною?";
"Образи Наді це вже окрема рубрика)";
"Сподіваюся, до тебе вже краще, не хворій";
Нагадаємо, Дорофєєва поділилася новими подробицями своїх проблем зі здоров'ям
А ще Politeka писала, що хвороба зазнала Дорофєєва, зірка розповіла про долю майбутнього концерту
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила худорлявістю, змусивши турбуватися про її здоров'я.