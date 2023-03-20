Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, а також тренер "Голосу Країні", де в одному з останніх сезонів переміг її підопічний Сергій Лазановський. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Надя розповіла про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом, після чого артистка пішла до друга сім'ї - Михайла Кацуріна, який розійшовся зі своєю дружиною Дашею. Водночас Володимир розпочав стосунки з колишньою дружиною найкращого друга. Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де ділиться з фанатами лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала стильний образ у чорному міні, поділившись кадрами у блозі.

"Мяу", - написала Дорофєєва під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Надюша завжди шикарна";

"Сподіваємося, тобі краще";

"Не можу дочекатися твого концерту у Києві";

"Новий концертний костюм?";

"Зараз деякі люди: Боже Надя іди співаєш";

"Така чорна кішечка".

"нарешті я дочекалася цієї фірмової фрази!! Мяу";

"Як можна бути такою гарною?";

"Образи Наді це вже окрема рубрика)";

"Сподіваюся, до тебе вже краще, не хворій";

Нагадаємо, Дорофєєва поділилася новими подробицями своїх проблем зі здоров'ям

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