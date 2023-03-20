Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, а также тренер "Голосу Країни", где в одном из последних сезонов победил ее подопечный Сергей Лазановский. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Надя рассказала о разводе с мужем Владимиром Дантесом, после чего артистка ушла к другу семьи - Мише Кацурину, который разошелся со своей супругой Дашей. В то же время Владимир начал отношения с бывшей женой лучшего друга. Не забывает Дорофеева и о ТикТок, где делится с фанатами только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала стильный образ в черном мини, поделившись кадрами в блоге.
"Мяу", - написала Дорофеева под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Надюша всегда шикарная";
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"Надеемся, тебе лучше";
"Не могу дождаться твоего концерта в Киеве";
"Новый концертный костюм?";
"Сейчас некоторые люди: Боже Надя иди поешь";
"Такая черная кошечка".
"наконец-то я дождалась этой фирменной фразы!!Мяу";
"Как можно быть такой красивой?";
"образы Нади это уже отдельная рубрика)";
"Надеюсь, к тебе уже лучше, не болей";
Напомним, Дорофеева поделилась новыми подробностями своих проблем со здоровьем
А еще Politeka писала, что болезнь настигла Дорофееву, звезда рассказала о судьбе будущего концерта
Также Politeka сообщала, что Дорофеева впечатлила худобой, заставив беспокоиться о ее здоровье