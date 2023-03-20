Війна застала телеведучого, суддю проекту "Майстер Шеф" та кулінара Ектора Хіменеса-Браво не в Україні, а в рідній Колумбії, куди він відлетів у відпустку з мамою та коханою. Сім'я просила його залишитися вдома, але відсиджуватися у безпеці шеф-кухар не став і повернувся до України. Він не бачив маму рік, але все ж таки вирішив її провідати і прилетів до неї назустріч. Кадрами той поділився з Інстаграм.

Ектор Хіменеса Браво зняв зустріч своєї родини в аеропорту. Його зустрічала улюблена мама та інші родичі. Кулінар усіх обіймав та щасливо посміхався. Його мама не могла стримати сліз і заплакала, коли притискала до себе дорослого сина.

Як розповів Ектор Хіменеса-Браво, його мамі 76 років і вона жила у Колумбії ще в ті часи, коли там було важко та небезпечно жити.

"На рахунок України вона вважає, що я божевільний, якщо весь рік жив тут у такий активний і небезпечний час. Злиться, переживає, але каже, що пишається. Звучить дивно... Я дуже сумував", - додав кулінар.

Користувачі мережі привітали кулінара з довгоочікуваною зустріччю, а також розчулилися від кадрів: " Як приємно дивитися на такі моменти", "Радіємо, що ви зі своєю родиною", "Яке приємне відео, аж мурашки по шкірі відчула", "Це так чудово і тепло".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.