Война застала телеведущего, судью проекта "Мастер Шеф" и кулинара Эктора Хименеса-Браво не в Украине, а в родной Колумбии, куда он улетел в отпуск с мамой и любимой. Семья просила его остаться дома, но отсиживаться в безопасности шеф-повар не стал и вернулся в Украину. Он не видел маму год, но все же решил ее проведать и приелетел к ней навстречу. Кадрами тот поделился в Инстаграм.

Эктор Хименеса-Браво снял встречу своей семьи в аэропорту. Его встрачала любимая мама и другие родственники. Кулинар всех обнимал и счастливо улыбался. Его мама не могла сдержать слез и заплакала, когда прижимала к себе взрослого сына.

Как рассказал Эктор Хименеса-Браво, его маме 76 лет и она жила в Колумбии еще в те времена, когда там было трудно и небезопасно жить.

"На счет Украины, она считает, что я сумасшедший, если весь год жил здесь в такое активное и опасное время. Злится, переживает, но говорит, что гордится. Звучит странно... Я очень скучал", - добавил кулинар.

Пользователи сети поздравили кулинара с долгожданной встречей, а также умилились от кадров: " Как приятно смотреть на такие моменты", "Радуемся, что вы со своей семьей", "Какое приятное видео , аж мурашки по коже почувствовала", "Это так чудесно и тепло".

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.