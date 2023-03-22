Як розповів Євген Клопотенко, він вирішив поекспериментувати на кухні та вигадав новий рецепт, але щось пішло не так.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко продовжує волонтерську діяльність та займається улюбленою справою. Але сьогодні свої плани йому довелося терміново змінити, адже кулінар відчув себе погано. Детальніше про це кухар розповів у своїх Інстаграм-сторизах.

Як розповів Євген Клопотенко, він вирішив поекспериментувати на кухні та вигадав новий рецепт. По ньому кулінар приготував страву, яку він сам і з'їв. Його організм не сприйняв і кухареві стало дуже погано.

"Вчора захотів з'їсти слив. Думаю, а з огірками? Креативно? Ну так. Такий узяв, і намішав все разом. І що думаєте? І хто після цього цілу ніч не спав? Я потім всю ніч не спав. ніколи. У мене вперше за 5 років, щоб таке невдале поєднання відбулося", - поділився Євген Клопотенко.

Кухар також зазначив, що реакцією організму на отруєння стало підвищення температури. Переможець шоу "МастерШеф" показав термометр, на якому була температура 37,4 °С.

"Ось така ось ціна експерименту", - підсумував Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.