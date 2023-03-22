Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко продолжает волонтерскую деятельность и занимается любимым делом. Но сегодня свои планы ему пришлось срочно изменить, ведь кулинар почувствовал себя плохо. Более подробнее об этом повар рассказал в своих Инстаграм-сторизах.
Как рассказал Евгений Клопотенко, он решил поэкспериментировать на кухне и придумал новый рецепт. По нему кулинар приготовил блюдо, которое он сам и скушал. Его организм не воспринял и повару стало очень плохо.
"Вчера захотел съесть слив. Думаю, а с огурцами? Креативно? Ну да. Такой взял, и намешал все вместе. И что думаете? И кто после этого целую ночь не спал? Я потом всю ночь не спал. Не соединяйте сливы с огурцами никогда. У меня впервые за 5 лет, чтобы такое неуданое соединение произошло", - поделился Евгений Клопотенко.
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Повар также отметил, что реакцией организма на отравление стало повышение температуры. Победитель шоу "МастерШеф" показал термометр, на котором значилось температура 37,4 °С.
"Вот такая вот цена эксперимента", - подытожил Евгений Клопотенко.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.