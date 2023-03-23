Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, яка одружена з Тимуром Хромаєвим, від якого народила двох дітей. А після повномасштабного вторгнення коханий зірки вирушив на фронт захищати Україну. У особливий день Маша вирішила показати свого чоловіка та привітати з днем народження. Фотографії свого чоловіка Єфросиніна опублікувала у блозі Інстаграм.
"З днем народження, мій Тимуре! Тепер я знаю, як це – панічно боятися і пишатися одночасно…", - написала Єфросиніна у публікації.
Подруга Маші Оля Полякова придушила Тимура у коментарях: "Тимур!!! Нехай Бог Тебе береже!!!! будь здоровий і щасливий!".
Фанати поставили десятки тисяч лайків, включаючи Лілію Подкопаєву, Михайла Кацуріна, Лесю Нікітюк, Надю Дорофєєву та інших зірок, а також написали коментарі:
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"Міцного здоров'я та багато років. Обіймаю вас";
"Боже борони, жесть я злякалася!!! Чорно-біле фото вже не з тим асоціюється. Хай живе сто років !!!";
"Маша, у мене серце забилося... Буде жити Ваш Тимур до 120 років! Міцного здоров'я та довголіття! З днем народження!";
"Я злякалася що він помер із цим чорно-білим фото! поки не прочитала повідомлення".
Нагадаємо, Єфросиніна нарвалася на таксиста, який почав її "клеїти"
Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна поскаржилася, як українців "душать" за правду про війну.
А ще Politeka писала, що Єфросиніна показала сина, що підріс, від чоловіка-бізнесмена