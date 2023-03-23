Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва – відома російська співачка з України. Але після повномасштабного вторгнення уродженка Кам'янського, Дніпропетровська область виступила з однозначною позицією на підтримку України та вирушила до Польщі допомагати українським біженцям. Через 9 місяців Віра знайшла сили повернутися на сцену, збираючи гроші на допомогу Україні. За цей час Брежнєва встигла випустити кілька україномовних пісень, яких нещодавно в її репертуарі взагалі не було. А тепер співачка презентувала свою нову пісню "Такі ми люди" у своєму ТікТок, поділившись кадрами із кліпу.
"Нагадування для всіх, хто через різні обставини міг зневіритися - суперсила всередині нас самих", - написала Брежнєва в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Зачіска красива, але раніше таке розкішне золоте волосся було";
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"Клас! Віра, ви крута! І смілива як і всі ми";
"Клас! Мені подобається, а далі, далі де?";
"Дуже класно, коли таки українська душа завжди тягнеться до Батьківщини";
"Богиня";
"автор Меладзе, 100 відсотків, його стиль";
"а що вже українською?";
"Це ж просто мед для вух";
"У саме серце. Віра, Ви найкраща".
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А ще Politeka писала, що Брежнєва зворушила зверненням перед роковинами повномасштабного вторгнення.
Також Politeka повідомляла, що Брежнєва показала, як насправді виглядала у дитинстві.