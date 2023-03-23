Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины. Но после полномасштабного вторжения уроженка Каменского, Днепропетровская область, выступила с однозначной позицией в поддержку Украины и отправилась в Польшу помогать украинским беженцам. Спустя 9 месяцев Вера нашла в себе силы вернуться на сцену, собирая деньги в помощь Украине. За это время Брежнева успела выпустить несколько украиноязычных песен, которых не так давно в ее репертуаре вообще не было. А теперь певица презентовала свою новую песню "Такі ми люди" в своем ТикТок, поделившись кадрами из клипа.

"Напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться - суперсила внутри нас самих", - написала Брежнева в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Причёска красивая, но раньше такие роскошные золотые волосы были";

"Класс! Вера, вы крута! И смелая как и все мы";

"Класс! Мне нравится, а дальше, дальше где?";

"Очень классно, когда все-таки украинская душа всегда тянется к Родине";

"Богиня";

"автор Меладзе, 100 процентов, его стиль";

"а что уже на украинском?";

"Это же просто мед для ушей";

"В самое сердце. Вера, Вы самая лучшая".

Напомним, TAYANNA повеселила необычным исполнением народной песни

А еще Politeka писала, что Брежнева растрогала обращением перед годовщиной полномасштабного вторжения

Также Politeka сообщала, что Брежнева показала, как на самом деле выглядела в детстве



