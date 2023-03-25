Воловецький районний суд Закарпатської області призначив трьом підліткам обвинувачем вирок у вигляді п'яти років ув'язнення за зґвалтування 14-річної дівчинки. Проте їх звільнили від відбування покарання та призначили випробувальний термін на два роки. Таке покарання обурило українців, які вимагають покарати ґвалтівників суворіше. Своє обурення також висловила українська співачка Оля Полякова у своїх "Інстаграм-Сториз".

Зокрема, співачка показала пост своєї подруги Маші Єфросініної, яка розповіла про цей злочин у своєму блозі. Все почалося у серпні 2021 року, коли дівчина прийшла у гості до одного з підлітків. Вони дружили все життя і часто приходили один до одного, тому 14-річна дівчинка нічого не підозрюючи, прийшла до будинку підлітка.

Там на неї чекав не один підліток, а троє. Хлопчик запросив друзів додому. Один із підлітків вдарив дівчинку в живіт, а інший схопив за волосся і затяг її до підвалу. Підлітки розділили дівчину і по черзі почали ґвалтувати її. Все, що відбувалося, вони знімали на телефон і почали шантажувати дівчинку. Говорили, якщо вона комусь розповість, то вони покажуть відео всій школі.

Дівчинка нічого не сказала, але підлітки все ж таки поширили кадри по всій школі. Суддя під час судового процесу вирішила звільнити підлітків від покарання. Нібито за те, що їм дали добрі характеристики. Це рішення обурило українську співачку Олю Полякову.

Артистка Оля Полякова впевнена, що суддю купили і запропонувала провести суд над нею, адже такі люди повинні сидіти: "Бляха! Скільки ж у нас продаватимуться судді? Може цю суддю саму під суд здати?!".

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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