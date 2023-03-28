Відома співачка Світлана Лобода викликала бурхливі обговорення у мережі після виходу особистого відео в Інстаграм.

За словами Світлани, вона хвилюється через жахливі новини зі Слов'янська. Стільки втрачених життів та зруйнованих доль.

«Я вважаю особливу честь та місію, щоб моя музика сьогодні допомагала моїй землі. Робити маленькі дива для великих людей – це щастя.

Кожен із нас може бути цим дивом ❤️ І ви його вже робите. Бо кожне прослуховування альбому «Made In U» – це цегла в новий будинок безстрашної Олени та її прекрасної родини» – написала Світлана.

У мережі висловилися по-своєму:

«Рятуючи одну людину – ти рятуєш цілий світ; Хто критикує її за минуле, що ви патріоти зробили для країни? Хочеться просто по-людськи подякувати!; Світлана, я гадаю, Ви все правильно робите для своєї країни;

Боже черговий піар, скільки можна вже; Чо люди такі злі! людина допомагає, то може спочатку щось його загальмувало».

Як відомо, виїхавши з росії, Світлана почала випускати україномовні пісні, але і є в її новому репертуарі й російські композиції. Всі вони увійшли до нового альбому зірки, під назвою "Made In U", який відразу після виходу отримав вражаючий відгук у слухачів.

У короткому ролику Лобода показала, певне, лірик-відео на одну з українських пісень.

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