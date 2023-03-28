Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну більше з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася благодійними концертами, збираючи гроші для України. А нещодавно артистка стала ведучою шоу "Вона керує, він готує", де знімається разом із Владом Міцкевичем із "Майстер Шеф".

Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Полякова показала, як готує рибу, поділившись кадрами у своєму сторісі.

"Усім привіт, дорогі мої, сьогодні у нас дуже дощова погода, але я збираюся приготувати дораду за рецептом моєї подруги Ніки Білоцерківської, яку я в неї пробувала востаннє. Це була найкраща риба в моєму житті", - розповіла Полякова на кадрах.

"Нарешті ваша кухня повернулася в інсту", - написала фанатка Ользі в директ, радіючи поверненню старої рубрики.

"Скоро перемога. Так, нарешті. Перший раз, після початку війни я хочу щось приготувати. Натхнення повернулося. Хороший знак", - відповіла Оля фанатці на другому сторісі. А після цього зірка показала готову рибу у своєму сторіс.

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