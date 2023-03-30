Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - відома американська модель родом з України, яка є онукою легендарної співачки Софії Ротару, яка має звання Національної легенди України. Дівчина живе та навчається у Нью-Йорку, де будує також кар'єру моделі, а минулого літа їздила працювати у Лос-Анджелесі. Соня вже має нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.

Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю роботою, а й особистими кадрами. А цього разу Євдокименко привітала свою маму із днем ​​народження. Також модель опублікувала фотографію, де позувала поряд із мамою.

"З днем ​​народження", - лаконічно написала Соня англійською мовою.

"Дякую за твоє керівництво, підтримку та демонстрацію, що вічне кохання є. Сьогодні святкуємо день народження нашої дівчинки Світли", - написала на другому сторіс Ротару.

А раніше Соня поділилася кадрами з виставки, яку відвідала. Зірка була у модному костюмі чорного кольору.

"Погляд та ідея". Галереї Уффіці x Museo Dei Bozzetti. На новій виставці у церкві Сант-Агостіно візуальний художник Мартін Ромео запрошує вас відвідати ремісничі майстерні П'єтрасанти. Подивіться на руку майстра, який працює у симбіозі з талантом художника", - написала Соня.

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