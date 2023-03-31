Співачка Alina Pash не боїться звертатись до психологів і каже, що з деякими викликами долі їй не вдалося б впоратися без допомоги.

Так, Alina Pash в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова" згадала важкий період рік назад, коли вона виграла Нацвідбір на «Євробачення». Це, каже співачка, був треш. Нагадаємо, що після перемоги стало відомо, що Alina Pash їздила до Криму вже окупованого росією.

На тлі скандалу Аліна зізналася, що виступала в окупованому Криму на бек-вокалі у Ірини Білик.

"Я не виступала в РФ. Якщо ви маєте на увазі мій виступ на бек-вокалі з Іриною Білик у її друзів на весіллі в Криму, то не треба визнавати Крим російським. Крим - це Україна", - говорила Pash пізніше.

Минулорічний скандал Alina Pash згадує з жахом:

«Дивіться, Аліна Паш сидить перед вами, а рік назад її просто змішали в гі..о просто. Спокійно могла здатися. Реально, коли тобі бажають смерті. Незнаю, скільки разів мені написали це. Мій телефон скинули кудись і в мене було забито жахливими картинками, жахливими штуками. Це був треш».

З таким хейтом, каже співачка, неможливо впоратись одній.

«Тому я закликаю людей все ж таки звертатись до психологів. Вони класні люди, дуже часто це афігенні люди, з якими можна потім дружити. Не бійтеся, звертайтеся!», - підкреслила артистка.

Спіівачка також пригадала свій скандальний допис у соцмережах, в якому зізналася, що їй знайомі суіцідальні думки.

«Був момент, коли я в фейсбуці та інстаграмі, у 2021-му році, вже тодінагнітало моє внутрішнє… Я написала пост і зізналася про те, що час від часу в мене бували суіцідальні думки. Що мені було доволі складно впоратись із своїм емоційним внутрішнім, і що я вже 8 років насправді намагаюся працювати з цим. І різні терапії. Бо незавжди ти может потрапити з першого разу на свого психолога. Майте це на увазі. Але з собою працювати варто. І я коли написала цей пост дуже багато людей почали коментувати, тому що все одно публічні люди намагаються не показувати свої слабкі сторони», - каже Alina.

За словами Alina Pash, їй завжди тато також казав: «Не показуй свої слабкі сторони!».

«Але в мене свій шлях. Тато пробач, але я вірю в те, що ящо ти максимально чесний і можеш, і вмієш говорити про свої слабкості, помилки, ти можеш допомгти набагато більше людям, ніж показуючи тільки красиву картину. Тільки супер-сильною, чи супер-сильного себе. Тому не бійтеся, працюйте над цим, поговоріть із кимось, проговорюйте це. З усього можна вийти, з найгіршої ситуації», - впевнена артистка.

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