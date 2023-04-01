Голова Миколаївської області Віталій Кім показав, як Сили оборони повертає втрачені речі окупантам, які вони залишили до цього.

Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА, який став одним із найвідоміших керівників регіону завдяки своїм ефірам на початку повномасштабного вторгнення, а його фраза "Доброго вечора, ми з України" стала народною . Тепер за губернатором стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі, де іноді Віталій Кім ділиться чимось цікавим. А цього разу голова Миколаївської ОДА опублікував фото, де Сили оборони повертають втрачені речі назад окупантам.

"Потихеньку повертаємо забуті орками речі їм у Зад", - написав Віталій Кім під публікацією.

Українці поставили понад 11 тисяч лайків та написали коментарі під публікацією:

"Нехай горять у пеклі";

"Сподіваюся без мастила) щоб 3д ефект був яскравішим";

"Ісус Христос спаси і збережи воїнів ЗСУ";

"Бережи вас Бог наші Рідні Чоловічі Сміливі Найкращі Захисники";

"Та волохотливі орки, коли вони вже здохнуть? І путін ще живий. Піпець, що тут ще скажеш";

"Слава вам хлопці. Ви наші герої. Слава ЗСУ";

"Гарно. А можна фото того завдання куди воно прилетіло?????";

"Слава вам хлопці. Ви наші герої. Слава ЗСУ";

«Всіх вірних».

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