Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА, який став одним із найвідоміших керівників регіону завдяки своїм ефірам на початку повномасштабного вторгнення, а його фраза "Доброго вечора, ми з України" стала народною . Тепер за губернатором стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі, де іноді Віталій Кім ділиться чимось цікавим. А цього разу голова Миколаївської ОДА опублікував фото, де Сили оборони повертають втрачені речі назад окупантам.
"Потихеньку повертаємо забуті орками речі їм у Зад", - написав Віталій Кім під публікацією.
Українці поставили понад 11 тисяч лайків та написали коментарі під публікацією:
"Нехай горять у пеклі";
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"Сподіваюся без мастила) щоб 3д ефект був яскравішим";
"Ісус Христос спаси і збережи воїнів ЗСУ";
"Бережи вас Бог наші Рідні Чоловічі Сміливі Найкращі Захисники";
"Та волохотливі орки, коли вони вже здохнуть? І путін ще живий. Піпець, що тут ще скажеш";
"Слава вам хлопці. Ви наші герої. Слава ЗСУ";
"Гарно. А можна фото того завдання куди воно прилетіло?????";
"Слава вам хлопці. Ви наші герої. Слава ЗСУ";
«Всіх вірних».
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