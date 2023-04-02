На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що в боях за Бахмут загинув білорус Данііл Ляшук із позивним «Моджахед», який захищав Україну з 2014 року. Тим часом, за місто точаться бої за складних погодних умов. Крім того, окупанти напередодні знов обстріляли Авдіївку.

Українська армія закупить в поляків 100 бронетранспортерів Rosomak коштом ЄС та США – повідомив прем’єр Польщі Моравецький.

Також ведуча висловилася про ситуацію з Києво-Печерською лаврою.

"СБУ оприлюднила розмови митрополита Павла, де він, зокрема, радіє окупації Херсона (відео 5 - щоб подивитися кадри, проскрольте новину вниз). Йому висунуто звинувачення за кількома статтями. В будинку відбуваються обшуки. Картинки звідти освіжають в пам’яті 2014: тут замість золотого батона Януковича – золота скульптура, а також інтер’єр «Пшонка-стайл» (фото 6)", — пише Марічка Падалко.

«Від рішення України страждатимуть в першу чергу українські спортсмени» - так міжнародний олімпійський комітет, який дозволив росіянам повертатися до міжнародних змагань, відреагував на рішення нашого кабміну карати федерації, які відправлятимуть спортсменів на

змагання із росіянами (фото 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.