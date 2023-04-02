Популярний український комік, пародист та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до початку війни пародував Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", тепер робить ролики про Лукашенка, путін та інших російських персонажів. Так, цього разу артист опублікував у своєму Instagram та ютуб відео з пародією на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як виявилося, нова пародія Юрія стосується виступу білоруського диктатора перед народом та національними зборами. У цьому зверненні Лукашенко порушив теми "перемир'я", "ядерних пожеж" та "що у всьому винен Захід". Відповідно і пародія коміка на всі ці марення самопроголошеного президента.

У підписі до публікації на ютуб Великий написав: "31 березня самопроголошений президент Білорусі Лукашенко звернувся до білоруського народу та національних зборів. Стендапіл Григорович цього разу на теми "перемир'я", "ядерних пожеж" і "що у всьому винен Захід". Ну і звичайно багато говорив "про незалежність" - саме про те, що від нього вже, за великим рахунком, не залежить".

Користувачі з України, Білорусі і навіть Росії відразу почали писати коментарі під відео:

"Ви зробили мій день позитивнішим".

"Геніально, аплодую стоячи, піднімаючи келих чачі".

"Просто бомба це ще один шедевр".

"Дякую за позитив, з нетерпінням чекаємо на наступні випуски".

"Я балдію і тягнуся від вас. Який же в українців гумор класний, просто браво".

"Це один із моїх улюблених персонажів у ваших пародіях. Дякую вам і чекаю з нетерпінням нової пародії".

"Можна за цитатами розібрати цей шедевр".

"У Юрія мова більш послідовна, ніж у оригіналу".

"Дуже талановито і весело, блискуче і винахідливо. Юрко, сміявся від душі!".

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