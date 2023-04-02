Популярный украинский комик, пародист и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до начала войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", теперь делает ролики о Лукашенко, путине и других российских персонажах. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и ютуб видео с пародией на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как оказалось, новая пародия Юрия касается выступления белорусского диктатора перед народом и национальном собранием. В этом обращении Лукашенко поднял темы "перемирия", "ядерных пожаров" и "что во всём виноват Запад". Соответственно и пародия комика на все эти бредни самопровозглашенного президента.

В подписи к публикации на ютуб Великий написал: "31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко обратился к белорусскому народу и национальному собранию. Стендапил Грыгорович в этот раз на темы "перемирия", "ядерных пожаров" и "что во всём виноват Запад". Ну и конечно много говорил "о независимости" – как раз именно о том, что от него уже, по большому счету, не зависит".

Пользователи из Украины, Беларуси и даже россии тут же принялись писать комментарии под видео:

"Вы сделали мой день более положительным".

"Гениально, аплодирую стоя, поднимая бокал чачи".

"Просто бомба, это еще один шедевр".

"Спасибо за позитив, с нетерпением ждем последующих выпусков".

"Я балдею и тащусь от вас. Какой же у украинцев юмор классный, просто браво".

"Это один из моих любимых персонажей в ваших пародиях. Благодарю вас и жду с нетерпением новой пародии".

"Можно по цитатам разобрать этот шедевр".

"У Юрия речь более последовательная чем у оригинала".

"Очень талантливо и весело, искрометно и находчиво. Юра, смеялся от души!".

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