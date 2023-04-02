Напередодні мережу облетіло відео, як у Чат Рулетці українська дівчина натрапила на чеченця, який сидів із хлопчиком з України. Дитина, щойно побачивши українську символіку, вигукнула: "Слава Україні!". Співрозмовниця намагалася з'ясувати, як звуть хлопчика, з якого він міста, але чоловік не дозволив дитині дати відповідь. Схоже, окупанти незаконно вивезли маленького українця в рф.

На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч також відреагував на цю обурливу ситуацію.

"Якщо у вас є інформація про цього хлопчика, то пишіть. Його, як і тисячі інших дітей викрали з нашої країни. Його історія в цьому відео. Поширюйте, щоб кожен українець знав що в нас намагаються забрати не просто землю, а наше майбутнє. І ми маємо боротися за кожного нашого хлопчика, за кожну дівчинку, за кожного українця і українку. Перекладайте на англійську і показуйте тим людям, з якими ви спілкуєтеся зараз, якщо ви не в Україні! ", — написав ведучий під відео.

Українці в коментарях також не стримують емоцій:

"Нестерпно просто це усвідомлювати, на відео викрадена Українська Людина, Дитинка😢 Він потребує допомоги, він хоче додому. Біль та злість просто назавжди до цих нелюдів((";

"хочуть готувати яничар.....😢 середньовіччя якесь..... який жах невимовний переживають рідні 💔".

"Господи, який жах. Нехай кожне дитя буде поруч біля мами і тата😭";

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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