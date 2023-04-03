Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала добірку кадрів у трендовому образі, шанувальники були вражені сміливістю артистки. Надя обрала відкритий костюм з мінімумом деталей, однак так отримала багато компліментів.

На знімках вона була відбита в трикотажному комплекті, що складається з кроп-топу, що підкреслює її живіт і груди, і максі-спідниці, що облягає, від екологічно чистого українського бренду T|G Botanical.

Одяг відзначений використанням тканин, забарвлених пігментами, отриманими з місцевих органічних матеріалів, таких як корінь марени, відвар жолудів та лушпиння цибулі, що дозволяє досягти землеї кольорової гами.

«Підпал, як завжди; яка фігура; Як гарно 😍; Ти моя Різнокольорова Лав ❤; Шикарна 😍; як можна бути такою неймовірною? 😍💗; Ти дивись яка гарненька!)🔥; Боже яка ти хороша просто 😍; Ти дивись яка гарненька!)».

32-річна українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати сміливий образ із чорним міні та новенькими кросівками. Зірка успішно привернула увагу завдяки фігурі.

Артистка одягла темну спідницю довжини ультраміні з розрізом спереду, а також кросівки марки Puma, амбасадором якої є. Про це Надя поспішила нагадати у підписі під серією кадрів.

Нагадаємо, що Дорофєєва перетворилася і вразила зухвалим чином.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, яка раніше також поскаржилася на фігуру, вразила виглядом у топі.

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала "дикі" танці з хлопцем та дівчиною після концерту.