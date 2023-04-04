Так, днями Яма побував на російськомовній вечірці "Всі свої" у Майамі та викликав новий напад хейту у своїх підписників, пише Politeka.net.
Втім, цього разу Яма мовчати не став і відповів на деякі випади на свою адресу.
«Все свои» в расії, ау нас «всІ свОЇ», - дорікнула Ямі одна з користувачок Інстаграм.
Влад Яма їй відповів: «У нас теж, але там не тільки українці були».
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На що дівчина зауважила: А ті «не тільки» хай вчать українську, а не підлаштовуються під тих. Вони під нас не підлаштовуються».
У свою чергу Яма запитав: «Казахам теж українську вчити?».
І отримав ствердну відповідь: «Звичайно!».
Свій коментар з приводу чергового нападу на Яму залишив і Руслан Ханумак, який добре знає, що таке хвиля хейту.
Ханумак закликав відчепитись від Ями і зазначив: «Вам вср.лось, як там написано? Ідіть з дітьми почитайте краще».
Також Яма зізнався, як насправді йому живеться у США.
Так, на коментар «Весело живеться» хореограф і танцівник відповів: «Не дуже».
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