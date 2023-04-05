Як зізналася Оля Цибульська, їй було важко записати ці сторизи, адже вона постійно сміялася над собою і доводилося зупиняти зйомку.

Українська співачка та ведуча Оля Цибульська останнім часом постить кумедні відео на злобудні теми. Вона робить це для того, щоб підняти настрій українцям за таких скрутних часів. Цього разу на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз знаменита українка розповіла кумедну історію.

Як зізналася артистка, їй було важко записати ці сторизи, адже вона постійно сміялася над собою і доводилося зупиняти зйомку. Тому зняти відео вдалося лише з третього разу.

"Розкажу вам історію, як я сьогодні чіплялася до хлопців. Призначила зустріч із фотохудожником. Ми з ним ніколи не бачилися, списалися та домовилися про зустріч. Я приходжу в кафе і сидить там хлопець з камерою – гарний, молодий. Я йому махаю та кличу. до себе. Він підходить до мене і каже: "Оля, я вас дуже люблю і підписаний на вас, але ви мене з кимось плутаєте". А я йому кажу: "Так ти не фотограф?". А він відповів, що просто любить фотографувати", - з усмішкою заявила Оля Цибульська.

Знаменитість також опублікувала фотоколаж, який схожий на оголошення про розшук. На ньому значиться: "Небезпека. У столиці літня 37-річна жінка чіпляється до юних хлопців із фотоапаратом".

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