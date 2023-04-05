Как призналась Оля Цибульская, ей было трудно записать эти сториз, ведь она постоянно смеялась над собой и приходилось останавливать съемку.

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская в последнее время постит забавные видео на злобуденные темы. Она делает это для того, чтобы поднять настроение украинцам в такие трудные времена. На этот раз на своей странице в Инстаграм-Сториз знаменитая украинка рассказала забавную историю.

Как призналась артистка, ей было трудно записать эти сториз, ведь она постоянно смеялась над собой и приходилось останавливать съемку. Потому снять видео удалось только с третьего раза.

"Расскажу вам историю, как я сегодня цеплялась к парням. Назначила встречу из фотохудожником. Мы с ним никогда не виделись, списались и договорились о встрече. Я приходжу в кафе и сидит там парень с камерой - красивый, молодой. Я ему машу и подзываю к себе. Он подходит ко мне и говорит: "Оля, я вас очень сильно люблю и подписан на вас, но вы меня с кем-то путаете". А я ему говорю: "Так ты не фотограф?". А он ответил, что просто любит фотографировать", - с улыбкой заявила Оля Цибульская.

Знаменитость также опубликовала фотоколлаж, который похож на объявление о розыске. На нем значится: "Опасность. В столице пожилая 37-летняя женщина цепляется к юным парням из фотоаппаратом".

Напомним, что кума Дзидзьо Оля Цыбульская сняла вдохновляющее видео об украинских защитницах.

Как сообщала Politeka, беда случилась с кумой Дзидзьо Оли Цибульской, звезда поделилась.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Оля Цибульская повеселила содержимым своей сумки, видео.