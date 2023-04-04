Як пише Politeka.net , Потап - відомий український артист, який з 99-го по 14-й рік був одружений з продюсеркою Іриною Горовою. У пари є спільний син Андрій, а також Олексій виховував доньку Ірини від минулих стосунків – Наташу. Після розлучення Потапенко зберігав теплі стосунки з колишньою родиною, а минулого року Горова заявила, що перестала співпрацювати з Олексієм, з яким керувала продюсерським центром. А Наталя виросла і стала справжньою красунею, яка нещодавно встигла вийти заміж. Не забуває донька Горової та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Наташа похизувалась своїми кулінарними талантами.

"Можна, будь ласка, меню?"

1. Пиріжки з м'ясом та картоплею та салатик

2. Запечена картопля з сиром та шинкою

3. Шаурма з картоплею, куркою, салатом та часниковим соусом.

4. Борщ із домашнім свіжоспеченим хлібом

5. Ліниві вареники з сиром

До речі, гарною звичкою є додавати салат. Навіть просто капуста, огірок, помідор та цибуля з достатньою кількістю рослинної олії та солі стане смачним доповненням до ваших страв. Мене важко змусити себе їсти овочі та фрукти, але з початком весни хочеться додавати більше користі своєму раціону", - написала Горова дочка.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Просто омлет із сиром підійде?";

"Господарочка";

"Справжня food-естетика)".

Нагадаємо, Горова показала колишню тещу Потапа

А ще Politeka писала, що падчерка Потапа поділилася трепетними кадрами з красунею-матір'ю

Також Politeka повідомляла, що падчерка Потапа, яка вийшла заміж за араба, розповіла про життя у Лівані.



