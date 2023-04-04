Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить також проект "Майстер Шеф" разом із Володимиром Ярославським та Ектором Хіменес-Браво. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ольга зайнялася організацією благодійних вечерь із Володимиром Ярославським, збираючи гроші на допомогу Україні.

А нещодавно Мартиновська перестала зніматися у новому сезоні шоу "Майстер Шеф". Після цього Ольга одразу вирушила з дочкою семи років Веронікою до Франції. Але на цей раз шеф-кухар обрала не Париж, а Ніццу, де їй запропонували роботу. Там знаходиться зірка і зараз, але одна біда її переслідує донині, про яку шеф-кухар розповіла у своєму сторісі Інстаграм.

"А можливо, а раптом) На французький сайт теж я скрізь є, щодня монітору", - написала Ольга у публікації.

"То звітую, що майже за два місяці перебування на півдні Франції мої пошуки житла схожі більше на замкнене коло, яким я щодня бігаю і до цього дня житло так і не знайшла. Живу у подруги на голові. Тому ще один раз питаю, друзі, а раптом у вас є якісь знайомі чи родичі, які здають своє житло”, – розповіла Ольга.

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