Ресторатор та суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф, Ектор Хіменес-Браво вирішив спробувати себе у новій ролі та вирушив у бар. Він похвалився роллю бармена та зізнався, що це щось нове для нього та цікавий досвід.

Як відомо, Ектор давно займається кулінарією і присвячує цьому все своє життя та вільний час. Також кулінар написав багато корисних рецептів та продовжує ними дивувати українців.

За словами Ектора, любов до «високої» кухні здатна підкорити навіть найвибагливіших гурманів.

“Коли зрозумів, що треба працювати, а не дегустувати! Так, я сьогодні в ролі бармена, робимо найкращі коктейлі» - насмішив Хіменес-Браво новими кадрами.

«А ви пам'ятаєте, яка велика сила – «об'єднані українці»? Пам'ятаєте тихі вулиці Києва, і що волонтерських машин було більше таксі? Пам'ятаєте, як всі чоловіки, що поважають себе, будували блокпост у своєму районі, щоб ну точно муха не пролетіла?

Щоправда, потім через це були кілометрові пробки. А пам'ятаєте, як ми готували із партнерами до 3000 порцій щодня? І як це робили всі, хто мав кухню і можливість. І роблять досі» - написав Ектор раніше, згадавши минуле.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

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