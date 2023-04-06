Ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф, Эктор Хименес-Браво решил попробовать себя в новой роли и отправился в бар. Он похвалился ролью бармена и признался, что это что-то новое для него и интересный опыт.

Как известно, Эктор давно занимается кулинарией и посвящает этому всю свою жизнь и свободное время. Также кулинар написал много полезных рецептов и продолжает ими удивлять украинцев.

По словам Эктора, любовь к «высокой» кухне способна покорить даже самых требовательных гурманов.

«Когда понял, что надо работать, а не дегустировать! Да, я сегодня в роли бармена, делаем лучшие коктейли» - насмешил Хименес-Браво новыми кадрами.

«А вы помните, какая большая сила — «объединенные украинцы»? Помните тихие улицы Киева, и что волонтерских машин было больше такси? Помните, как все уважающие себя мужчины строили блокпост в своем районе, чтобы ну точно муха не пролетела?

Правда потом из-за этого были километровые пробки. А помните, как мы готовили с партнерами к 3000 порциям ежедневно? И как это делали все, у кого была кухня и возможность. И делают до сих пор» - написал Эктор ранее, вспомнив о прошлом.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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