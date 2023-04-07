Українська співачка Джамала, яка перемогла на "Євробаченні", показала, як виглядала у глибокому дитинстві, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка, яка стала переможницею Євробачення ще у 2016 році. На конкурсі артистка заспівала пісню "1944", в якій розповідала про гоніння кримських татар на той час, згадуючи свою прабабуся.

Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка виїхала одна з перших до Європи, де співала свою єдину переможну пісню, збираючи гроші на допомогу Україні.

Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу співачка вирішила поговорити про Крим, батьківщину своєї родини. Зірка запропонувала написати, що для фанів означає крим.

"Саме ви зараз є голосом Криму, голосом цього народу. Тому Крим - це для мене Джамала", - написав фанат, відповідаючи на запитання артистки.

"Ну це дуже голосно і відповідально звучить. Дякую. Мої перші кроки. Кучук Узень", - написала у відповідь Джамала. Також зірка опублікувала фотографію, де була зовсім немовлям і сиділа на землі, граючись з ложкою та мискою.

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