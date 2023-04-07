Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей Евровидения еще в 2016 году. На конкурсе артистка спела песню "1944", в которой рассказывала о гонениях крымских татар в то время, вспоминая свою прабабушку.
Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда выехала одна из первых в Европу, где пела свою единственную победную песню, собирая деньги в помощь Украине.
Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз певица решила поговорить о Крыме, родине своей семьи. Звезда предложила написать, что для фанатов значит крым.
"Именно вы сейчас есть голосом Крыма, голосом этого народна. Поэтому Крым - это для меня Джамала", - написал фанат, отвечая на вопрос артистки.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Не Бахмут и не Авдеевка: россияне тайно перегруппировываются и стягивают технику, где будет новый удар
Новый скандал с гуманитаркой, валялась и тухла на складах: тонны еды и медикаментов
"Слабый и униженный": эпичный конфуз Путина перед послами попал в прямой эфир
На Пасху вводят жесткие ограничения: что нужно знать и каким будет комендантский час
"Ну это очень громко и ответственно звучит. Спасибо. Мои первые шаги. Кучук Узень", - написала в ответ Джамала. Также звезда опубликовала фотографию, где была совсем малышкой и сидела на земле, играясь с ложкой и миской.
Напомним, как из фантастического фильма: Дорофеева не сдержалась, увидев новый образ Джамалы
А еще Politeka сообщала, что джамала на трогательных кадрах показала, без кого не представляет свою жизнь
Также Politeka писала, что Джамала показала фото из крымского детства и вспомнила о традициях своей семьи