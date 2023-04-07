Украинская певица Джамала, которая победила на "Евровидении", показала, как выглядела в глубоком детстве, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица, которая стала победительницей Евровидения еще в 2016 году. На конкурсе артистка спела песню "1944", в которой рассказывала о гонениях крымских татар в то время, вспоминая свою прабабушку.

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда выехала одна из первых в Европу, где пела свою единственную победную песню, собирая деньги в помощь Украине.

Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз певица решила поговорить о Крыме, родине своей семьи. Звезда предложила написать, что для фанатов значит крым.

"Именно вы сейчас есть голосом Крыма, голосом этого народна. Поэтому Крым - это для меня Джамала", - написал фанат, отвечая на вопрос артистки.

"Ну это очень громко и ответственно звучит. Спасибо. Мои первые шаги. Кучук Узень", - написала в ответ Джамала. Также звезда опубликовала фотографию, где была совсем малышкой и сидела на земле, играясь с ложкой и миской.

Напомним, как из фантастического фильма: Дорофеева не сдержалась, увидев новый образ Джамалы

А еще Politeka сообщала, что джамала на трогательных кадрах показала, без кого не представляет свою жизнь

Также Politeka писала, что Джамала показала фото из крымского детства и вспомнила о традициях своей семьи